Le Brussels Short Film Festival dévoile son palmarès

Le festival du court-métrage bruxellois s'est achevé samedi soir, avec l'annonce de son palmarès, lors d'une soirée de clôture à Flagey. Tout au long du Brussels Short Film Festival, qui a démarré le 20 avril, 339 courts-métrages ont été projetés, dont 133 films en compétition.Dans la catégorie de la compétition internationale, "Cataracte" de Faustine Crespy et Laetitia de Montalembert a remporté le Grand prix tandis que "Son Altesse Protocole" d'Aurélie Reinhorn a reçu le Prix du jury. Le Prix du public international est revenu à "Fanfare" de Léo Grandperret. "Amandine en vrai" de Salomé Richard est reparti avec le Grand prix de la compétition nationale et "Ma Gueule" de Grégory Carnoli et Thibaut Wohlfahrt a obtenu le Prix du public national. Les deux lauréats des Grands prix - international et national -, c'est-à-dire "Cataracte" et "Amandine en vrai", sont repris, grâce à cette récompense, dans la présélection des Oscars pour la catégorie des court-métrages. "Ma Gueule", en raflant le Prix du public national, concourra, lui, à la quatrième édition de l'European Short Film Audience Awards. Dans la compétition "Next Generation", qui présente chaque année une sélection de films réalisés par des étudiants en écoles de cinéma belges et internationales, c'est "OST" d'Abhichoke Chandrasen qui a reçu le Grand prix. Le palmarès pourra être découvert à l'automne lors d'une tournée dans toute la Belgique. La prochaine édition du Brussels Short Film Festival se tiendra du 26 avril au 6 mai 2023. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.