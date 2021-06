Le Canada commence à alléger les restrictions de voyage début juillet

Les voyageurs complétement vaccinés et autorisés à entrer au Canada ne devront plus observer une quarantaine à leur arrivée dans le pays à partir du 6 juillet, a annoncé lundi le gouvernement, en précisant que la mesure ne s'appliquerait pas aux touristes étrangers."Nous allons entamer la première phase de notre démarche visant à alléger les mesures à la frontière", a indiqué Dominic LeBlanc, le ministre des Affaires intergouvernementales. La mesure s'applique notamment aux citoyens et résidents canadiens qui, dès le 6 juillet, ne seront plus soumis à l'obligation de se mettre en quarantaine pendant 14 jours ou de subir un test de dépistage du Covid-19 au huitième jour suivant leur arrivée. En outre, les voyageurs concernés ne seront plus tenus de séjourner trois jours dans un hôtel autorisé par le gouvernement à leurs frais, en attendant les résultats de leur test de dépistage. Ils devront toutefois continuer de se soumettre aux tests de dépistage avant leur voyage et à leur arrivée au pays. La levée de l'obligation de quarantaine à l'hôtel, en vigueur depuis le 22 février pour tous les voyageurs arrivant par avion au Canada, fait partie d'un plan en plusieurs phases du gouvernement en vue de la réouverture des frontières du pays, fermées depuis fin mars 2020. "Pendant que la campagne de vaccination se poursuit, nous allons surveiller le nombre de cas, les taux d'hospitalisation et de vaccination au Canada et ailleurs dans le monde en vue de déterminer les ajustements à apporter", a précisé le ministre, lors d'un point presse. "Des discussions sont en cours avec nos partenaires des provinces et territoires ainsi que des partenaires étrangers dans le but d'autoriser les ressortissants complètement immunisés à effectuer des voyages non essentiels au Canada dans les prochains mois", a-t-il dit. La suspension des vols en provenance de l'Inde, décidée en avril en raison d'une hausse des cas de Covid-19 attribuée à un variant, a été prolongée pour un mois, soit jusqu'au 21 juillet. La suspension des vols en provenance du Pakistan a elle été levée. La fermeture de la frontière terrestre avec les États-Unis à tout déplacement non-essentiel, a par ailleurs été reconduite jusqu'au 21 juillet. Lundi, le Canada recensait 1.409.195 cas et 26.079 morts. Près de 66% de la population avait reçu au moins une dose de vaccins. (Belga)

