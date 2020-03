Le canton suisse du Tessin ferme tous les restaurants, bars et magasins, dès minuit

Le canton suisse italophone du Tessin franchit encore une étape dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19). A partir de minuit samedi, le Tessin ferme tous les restaurants, bars et magasins, à l'exception des épiceries et pharmacies, a décidé le gouvernement du canton.La Suisse a adopté vendredi des mesures exceptionnelles face au nouveau coronavirus, fermant ses écoles, interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes et promettant une aide d'urgence économique allant jusqu'à 10 milliards de francs suisses (9,5 milliards d'euros). Le premier cas de coronavirus a été détecté fin février dans le canton du Tessin, frontalier de l'Italie, pays le plus touché en Europe. En moins de 20 jours, plus de 1.300 personnes ont été contaminées en Suisse par le coronavirus et treize en sont mortes. (Belga)

