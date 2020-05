Le capitaine de Watford ne veut pas reprendre l'entraînement

Le capitaine de Watford Troy Deeney a déclaré qu'il ne reprendra pas l'entraînement cette semaine alors que la Premier League autorise, à partir de mardi, des petits groupes à travailler ensemble dans le cadre de la préparation à la reprise. Deeney, 31 ans, a fait part de ses inquiétudes concernant la santé de son fils et des craintes à propos du nombre disproportionné de noirs, asiatiques et métisses qui décèdent du Covid-19."Nous devons revenir cette semaine. J'ai dit que je n'irai pas, cela n'a rien à voir avec une question financière", a déclaré l'équipier de Christian Kabasele dans l'émission 'Talk the talk'. "Mon fils a cinq mois et il souffre de difficultés respiratoires", a expliqué Deeney. "Je ne veux pas rentrer à la maison et le mettre encore plus en danger. Tu dois conduire dans ta propre tenue d'entraînement, tu ne peux pas prendre de douche. Après tu dois rentrer dans la même tenue sale avec laquelle tu es venu, ce qui augmente les risques d'avoir le virus à la maison." Les clubs de Premier League sont autorisés à diviser les joueurs en petits groupes à partir de mardi, avec des règles de distanciation sociale, en vue d'une reprise des matchs à la mi-juin. La date du 12 juin, souvent évoquée, arrive trop tôt pour régler tous les problèmes, estime encore Deeney. "Les noirs, les Asiatiques et les métisses ont quatre fois plus de chances d'attraper la maladie et nous avons deux fois plus de chances d'avoir des maladies de longue durée." "Y a-t-il un examen supplémentaire? Des trucs au coeur pour voir si les gens ont des problèmes ? Non. Eh bien je pense qu'il faut s'en occuper", a poursuivi l'attaquant. "Même si nous sommes testés et que nous allons être dans un environnement sûr, il suffit d'une personne dans le groupe... Je ne veux pas rapporter ça à la maison." (Belga)