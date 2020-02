Le cdH appelle à la réunion des ministres belges de la Santé

Le cdH a appelé jeudi à la réunion des ministres fédéral, régionaux et communautaires en charge de la Santé pour qu'une stratégie commune et efficace soit mise en place face à l'épidémie de coronavirus."Six ministres de la santé en Belgique... autant que cela serve! N'est-ce pas l'occasion de les réunir urgemment en conférence interministérielle Santé pour que chacun d'eux soit aligné sur une même stratégie?" a demandé le président des centristes, Maxime Prévot, sur Twitter. "Il manque une cohérence aux différents niveaux et une cohérence d'ensemble. Parfois, on contrôle, parfois pas, parfois on isole, parfois pas. Les médecins de première ligne sont envoyés vers le SPF Santé puis vers le niveau communautaire, etc. Dans la gestion d'une épidémie, ce qui compte, c'est la cohérence d'ensemble et l'efficacité opérationnelle. La Belgique peut et doit faire mieux", a ajouté la cheffe de groupe à la Chambre, Catherine Fonck, médecin et ex-ministre de la Santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le quotidien "Le Soir" fait état d'un certain désarroi des médecins généralistes, profession en première ligne face à un malade qui présente des symptômes suspects. Le président du Groupement belge des Omnipraticiens (GBO), Paul De Munck, regrette le peu d'informations reçues des autorités. Un courriel détaille la marche à suivre face à un cas douteux, a-t-il expliqué, mais il ne dit rien du dispositif en place et des réelles procédures à suivre si une épidémie se déclare en Belgique. "Nous devrions, nous, médecins, avoir une feuille de route précise détaillant la marche à suivre", a-t-il souligné. Les cercles de médecine générale ont alerté leurs instances régionales afin d'échanger leurs idées à mettre en oeuvre en cas d'épidémie et sont prêts à offrir leurs services aux autorités, a-t-il précisé, avant de plaider pour une implication des pharmaciens, également acteurs de première ligne. Le SPF Santé, cité par le quotidien, rappelle que jusqu'à présent, toutes les informations nécessaires ont été envoyées dans trois courriels et qu'un site internet régulièrement mis à jour est également à disposition des médecins. Si la situation devait évoluer, ils seraient immédiatement avertis. A l'échelon politique, le coronavirus fera l'objet d'une réunion de la commission de la Santé de la Chambre mardi. (Belga)