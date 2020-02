Le cdH quitte la rue des Deux Eglises pour la rue du Commerce

Le cdH a mis en vente son siège historique de la rue des Deux Eglises à Bruxelles et va déménager non loin de là, dans un immeuble de la rue du Commerce, rapporte mardi "L'Echo".Des six étages du grand bâtiment aux fenêtres oranges, énergivore et guère adapté à un parti qui a vu fondre ses effectifs, le cdH passera à un étage qui lui permettra de regrouper ses collaborateurs sur un plateau. Les négociations en vue de vendre le bâtiment de la rue des Deux Eglises n'ont pas encore abouti. (Belga)