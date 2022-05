Le CD&V aura son nouveau président au plus tard le 15 juillet

Le nom du ou de la future présidente du CD&V sera connu au plus tard le 15 juillet prochain. Le conseil du parti chrétien-démocrate flamand a établi jeudi soir la procédure pour les élections anticipées.La semaine dernière, Joachim Coens a indiqué qu'il remettait son mandat de président du CD&V avant son terme. Le conseil du parti a confirmé jeudi soir que des élections anticipées auront bien lieu. Les candidatures doivent être réceptionnées avant le 30 mai. Les membres pourront ensuite voter pendant un mois, jusqu'au 24 juin. Le vainqueur sera annoncé lors de la journée des familles du parti, le 25 juin, si un candidat obtint plus de la moitié des suffrages. En cas de deuxième tour, le vainqueur sera annoncé le 15 juillet. Joachim Coens et le ministre flamand démissionnaire Wouter Beke ont été ovationnés jeudi soir. (Belga)