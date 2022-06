Le CD&V propose qu'à l'automne, le gouvernement prépare les budgets 2023... et 2024

Le CD&V a proposé mercredi que le gouvernement fédéral prépare à l'automne le budget 2023 mais également l'exercice 2024 puisque cette année sera marquée par deux échéances électorales: les scrutins fédéral et régionaux au printemps et, en octobre, les élections communales et provinciales."Je siège ici depuis un certain temps et je sais que faire un budget et mener des réformes structurelles avec des élections en perspectives, ce n'est pas évident. Comme 2023 n'est pas une année électorale, ça ne manquerait pas de sagesse de ne pas aussi préparer le budget 2024 de manière à ce qu'on ait déjà cet automne les grandes lignes", a expliqué le chef de groupe à la Chambre, Servais Verherstraeten. Dans l'opposition, la N-VA a jugé l'idée intéressante mais peu crédible au regard de l'ajustement budgétaire en discussion, et qui porte sur une augmentation du déficit de 4,3 milliards au regard de l'initial. Dans la majorité, chacun a rappelé les circonstances exceptionnelles (crise ukrainienne et inflation inédite depuis des décennies) qui ont nécessité de prendre une série de mesures de soutien. (Belga)