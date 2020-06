Le célèbre escroc Bernard Madoff doit mourir derrière les barreaux, décide un juge

Un juge new-yorkais n'a montré aucune pitié pour le celèbre escroc Bernie Madoff, qui avait demandé une libération anticipée en raison d'une maladie des reins en phase terminale. Il a rejeté celle-ci, reprochant à l'intéressé de ne jamais avoir manifesté de remords pour sa vaste escroquerie."Quand j'ai condamné M. Madoff en 2009, il était totalement dans mon intention qu'il passe le reste de sa vie en prison", écrit Denny Chin. Au cours des onze dernières années, rien ne s'est produit pour le faire changer d'avis, a-t-il souligné. "Bien que sa situation médicale soit des plus malheureuses, une libération de prison par compassion n'est pas justifiée", estime encore le juge, qui avait condamné Bernard Madoff à 150 ans de prison. L'homme, âgé de 82 ans, a escroqué ses clients pour un total de 65 milliards de dollars par le biais d'une chaîne de Ponzi. En février dernier, il avait demandé une libération anticipée, expliquant qu'il souffre d'une grave maladie rénale et qu'il lui reste moins de dix-huit mois à vivre. Plus de cinq cents de ses victimes se sont cependant adressées au tribunal pour s'opposer à la libération de l'escroc. "Beaucoup de gens souffrent encore à cause des actions de Madoff. Je crois aussi que Madoff n'a jamais vraiment regretté, mais qu'il a seulement regretté que sa vie telle qu'il la connaissait se soit effondrée", a déclaré le juge. (Belga)