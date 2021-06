Le centre aquatique de Charleroi les Bains se prépare pour l'été

Les responsables de la Régie communale autonome (RCA) de Charleroi ont dévoilé jeudi le bâtiment rénové du centre aquatique de Charleroi les Bains à Loverval (Gerpinnes). Avec ses nouveaux vestiaires, douches et toilettes, il a subi, au cours des 10 derniers mois, un important lifting.Il y a quelques années, les efforts de rénovation avaient été localisés au niveau des bassins. C'est cette fois l'extérieur et l'intérieur du bâtiment qui en ont bénéficié pour un montant de travaux de 1, 8 million d'euros. Vu la situation sanitaire, les responsables de la RCA ont prévu deux plages horaires principales pour accéder cet été au centre : de 10 à 14h et 14h30 à 18h30. Une jauge de 600 personnes est prévue pour chacune des périodes. Des créneaux horaires ont également été programmés pour les nageurs sportifs. (Belga)

