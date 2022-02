Le centre d'art anderlechtois Zinnema s'ouvre en ligne pour le public et les artistes

Le centre d'art Zinnema, situé rue de Veeweyde à Anderlecht, a dévoilé jeudi son nouveau visage virtuel, composé d'un site web amélioré disposant d'une visite en 3D, d'ateliers numériques et de l'application "I Need Space", permettant aux artistes de réserver des salles de répétition."En proposant nos salles libres, nous voulons répondre à la demande et au besoin d'espaces de répétition professionnels", a affirmé Jan Wallyn, directeur artistique. Cette initiative vise à répondre à une demande qui serait criante à Bruxelles. Les locations peuvent être effectuées à la dernière minute. Les prix par salle commencent à partir de 5 euros de l'heure. Le centre se rend aussi attractif pour le public en ligne. Les visiteurs peuvent le visiter virtuellement et suivre des cours via la plateforme d'apprentissage numérique "Learn Something New". Elle dispose actuellement de 4 cours, sous-titrés en néerlandais et en anglais, avec l'actrice flamande Maaike Neuville, l'illustratrice Shamisa Debroey, la chorégraphe Alesandra Seutin et le directeur de la photographie David Jankowski. Les prix varient de 25 à 40 euros. (Belga)

