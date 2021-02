Le centre de vaccination du Heysel temporairement fermé au lendemain de son inauguration

Le centre de vaccination contre le coronavirus inauguré mardi dans le Palais 1 du Brussels Expo n'ouvrira pas mercredi. Le système de réservation fédéral Doclr a connu quelques problèmes et ce n'est qu'à partir de mercredi que les invitations vont pouvoir être envoyées aux patients. Cette journée de retard devrait être compensée dans les prochains jours.Le plus grand centre de vaccination de Belgique a été inauguré mardi en présence du ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron. Un jour plus tard, il est déjà contraint de fermer ses portes temporairement, avec l'espoir de rouvrir mercredi. Les invitations à des dizaines de patients qui ont été vaccinés mardi au Palais 1 avaient été envoyées manuellement. Le processus demande toutefois beaucoup de temps et la procédure automatisée Doclr doit faciliter les choses. Inge Neven, responsable de l'inspection de la santé à Bruxelles, estime qu'il n'y a pas grand-chose à faire contre le couac actuel étant donné qu'il s'agit d'un outil fédéral. Celui-ci devait être opérationnel ce week-end pour les trois Régions, mais des problèmes ont été détectés. "Nous espérions que tout soit opérationnel pour mardi midi mais ça n'a pas marché. J'ai maintenant la confirmation que tout est prêt et nous devrions pouvoir envoyer les 3.000 premières invitations ce matin", explique Mme Neven. Le planning prévoit de vacciner cette semaine au Heysel 4.800 personnes des soins de santé de première ligne. Il n'est pas sûr que ce quota soit atteint cette semaine. Mais avec une capacité quotidienne de 5.000 patients, le centre est tout de même en mesure de combler le retard. "Cela va dépendre de la réponse donnée aux invitations. Nous avons ouvert plusieurs créneaux horaires et il est possible que les patients soient plus répartis sur cette semaine et la suivante." (Belga)

