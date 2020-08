Le Cercle de Bruges bat l'Antwerp (2-1) et décroche sa première victoire de la saison

Le Cercle de Bruges a décroché sa première victoire de la saison en battant l'Antwerp (2-1) lors de la 2e journée de Jupiler Pro League dimanche. Gerkens (32e) avait ouvert le score pour l'Antwerp avant que Mbenza (80 et 86e) n'offre la victoire aux Brugeois.Après son partage face à Mouscron le week-end dernier, l'Antwerp prenait le meilleur départ et ouvrait le score via Pieter Gerkens. Le joueur arrivé cette semaine en provenance d'Anderlecht prolongeait de la tête un centre de Lamkel Zé (32e). En deuxième période, le Cercle dominait les débats et était justement récompensé par une égalisation de Guy Mbenza à dix minutes du terme. L'attaquant brugeois offrait même la victoire à ses couleurs quelques minutes plus tard (86e). En décrochant sa première victoire de la saison, le Cercle remonte à la 8e place. L'Antwerp chute à la 13e place avec un bilan d'un point sur six. (Belga)