Le Cercle de Bruges propose une nouvelle formule avec une D1A à 18 équipes

Le Cercle de Bruges a fait une nouvelle proposition pour changer le format du championnat pour la saison prochaine en proposant une D1A à 18 équipes. Le club a d'ailleurs placé un vote à l'agenda de l'assemblée générale de la Pro League la semaine prochaine.La décision de l'assemblée générale de la Pro League du 15 mai d'arrêter la compétition après 29 journées avec les conséquences sportives qui en découlent n'a pas fait que des heureux. À commencer par le descendant Waasland-Beveren, mais aussi l'Antwerp, Virton et le Beerschot qui avaient entamé diverses procédures auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) et l'Autorité belge de la concurrence (ABC). Le Cercle de Bruges avait alors proposé une formule avec une D1A à 20 clubs et une D1B à 14 clubs avec huit équipes U21 de D1A. Une proposition qui a eu peu de succès auprès des autres clubs notamment à cause de la suppression des playoffs. En proposant cette fois une D1A à 18 équipes (avec Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot) avec des mini playoffs, le Cercle tente de trouver un compromis. Les quatre premiers se disputerait le titre et le deuxième ticket pour la Ligue des Champions. Les équipes classées entre la quatrième et la huitième place s'affronteraient pour un ticket pour l'Europa League. Le dernier serait relégué et l'avant-dernier jouerait un barrage contre le deuxième de D1B, qui serait toujours composée de huit clubs et sans les deux tranches. L'idée est de maintenir cette formule pendant deux saisons et organiser une étude pour ce qui est le plus souhaitable pour le football professionnel belge. Mardi prochain, la Pro League se réunit pour une assemblée générale. Conformément aux statuts, le Cercle a placé sa proposition à l'agenda et sera soumise au vote. (Belga)