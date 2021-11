"Le changement climatique n'est plus quelque chose que l'on voyait à la TV"

Le changement climatique, qui a fait 41 victimes en Belgique cet été, n'est plus quelque chose d'éloigné, que l'on voit à la télévision, a souligné mardi le Premier ministre, Alexander De Croo, dans son discours devant la COP26 à Glasgow.Les 41 personnes mortes dans les inondations en juillet dernier sont "les premiers citoyens belges victimes du changement climatique", selon M. De Croo. "D'autres pays et d'autres continents ont déjà payé un prix beaucoup plus élevé. Mais pour nous, c'était quelque chose de lointain", a reconnu le Premier ministre, estimant qu'"il n'y a vraiment pas de temps à perdre" dans la lutte contre le réchauffement mondial, laquelle exige "de faire plus", dès maintenant à Glasgow. "Nous ne pouvons tout simplement pas rester les bras croisés en attendant la prochaine inondation, la prochaine vague de chaleur, le prochain feu de forêt", a poursuivi Alexander De Croo, soulignant que l'Union européenne et la Belgique agissent déjà pour le climat. Notre pays entend ainsi tripler sa capacité d'éoliennes en mer d'ici la fin de la décennie et ambitionne de devenir l'un des plus importants hubs en matière d'hydrogène vert, a illustré le Premier ministre. Au niveau européen, l'ambition est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 et faire du Vieux-Continent le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. (Belga)

