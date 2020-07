Le chanteur de Country Charlie Daniels décède à l'âge de 83 ans

Le chanteur de musique Country, Charlie Daniels, est décédé lundi, à l'âge de 83 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral dans un hôpital de l'Etat américain du Tennessee, a indiqué son porte-parole. Charlie Daniels fut membre du "Country Music Hall of Fame" et du "Grand Ole Opry". Il s'est notamment rendu célèbre avec la chanson "The Devil Went Down to Georgia".Né dans l'État américain de Caroline du Nord en 1936, Charlie Daniels a commencé à écrire et à faire de la musique dans les années 1950. Il a co-écrit "It Hurts Me" d'Elvis Presley en 1964 et a collaboré avec Bob Dylan et Leonard Cohen, entre autres. Il a ensuite formé son propre groupe et s'est fait connaître, en 1979, avec la chanson "The Devil Went Down to Georgia", pour laquelle il a reçu un Grammy Award. (Belga)