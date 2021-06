Le chef de la diplomatie israélienne arrive aux Emirats, une première

Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, est arrivé mardi aux Emirats arabes unis, la première visite officielle d'un ministre de l'Etat hébreu depuis la signature des accords de normalisation en septembre 2020, a constaté un correspondant de l'AFP à l'aéroport d'Abou Dhabi.Le ministre doit inaugurer l'ambassade d'Israël aux Emirats, une première dans le Golfe, et s'entretenir avec des hauts responsables émiratis. Il se rendra également à Dubaï pour les ouvertures officielles du consulat d'Israël et du pavillon de son pays à l'Exposition universelle (1er octobre 2021 au 31 mars 2022). "Trente ans d'expérience en tant que diplomate, mais voir le bleu et le blanc (couleurs du drapeau d'Israël, ndlr) ici à l'aéroport d'Abou Dhabi, en attendant que le ministre des Affaires étrangères atterrisse, c'est exaltant!", a tweeté dans la matinée l'ambassadeur d'Israël aux Emirats, Eitan Na'eh. Plus tôt, M. Lapid avait posté sur Twitter une photo de lui dans un avion, accompagnée des mots "Je décolle pour une visite historique aux Emirats". "La délégation israélienne atterrira en fin de matinée à Abou Dhabi et sera reçue par le ministre des Affaires économiques au ministère émirati des Affaires étrangères", avait précisé dans un communiqué le ministère israélien des Affaires étrangères. En mars, la première visite officielle aux Emirats du Premier ministre israélien d'alors, Benjamin Netanyahu, avait été annulée en raison d'un "différend" avec la Jordanie sur le survol de son espace aérien, selon l'Etat hébreu. Les Palestiniens ont dénoncé les accords de normalisation signés par plusieurs pays arabes depuis un an et qualifiés de "trahison". La résolution du conflit israélo-palestinien était jusqu'alors considérée comme une condition sine qua non à toute normalisation. (Belga)