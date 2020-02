Le choc Juventus-Inter et quatre autres matchs de Serie A reporté à la mi-mai

Le match au sommet de la 26e journée du championnat d'Italie de football entre la Juventus et l'Inter qui devait se jouer ce dimanche soir 1er mars et quatre autres matchs de Serie A programmés ce week-end ont été reportés au mercredi 13 mai en raison de la crainte du coronavirus, a annoncé samedi la Lega Serie A.Les quatre autres matchs reportés sont samedi Udinese-Fiorentina et dimanche AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-Brescia. (Belga)