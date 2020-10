Le chômage encore à la hausse en Wallonie

La Wallonie dénombrait 213.421 demandeurs d'emploi inoccupés (D.E.I.) à la fin du mois de septembre, en progression de 2,1% par rapport à la même période l'année dernière, indique le Forem jeudi. La demande d'emploi reste orientée à la hausse par rapport à 2019 mais tend à s'aplanir progressivement depuis plus de 3 mois, précise l'organisme. La Wallonie compte néanmoins 9.060 demandeurs d'emploi de moins par rapport au mois d'août dernier.Le taux de la demande d'emploi s'élève actuellement à 13,4% de la population active wallonne, contre 13,1% il y a un an. Fin septembre 2020, la Wallonie comptait 134.419 demandeurs d'emploi (D.E.) demandeurs d'allocations et 36.728 jeunes en stage d'insertion professionnelle. Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (D.E.I.) comprend également 29.882 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 12.392 inscrits librement. L'accroissement de la demande d'emploi entre septembre 2019 et 2020 concerne toutes les classes d'âge, avec notamment une augmentation de 3,9% relevée auprès des jeunes de moins de 25 ans. "Après la hausse mensuelle cyclique caractérisant juillet et août, une diminution du volume de la demande d'emploi est habituellement observée en septembre. Ceci se vérifie encore cette année", ajoute le Forem. "Entre fin août et fin septembre 2020, le nombre de D.E.I. diminue de 4,1%, soit 9.060 personnes de moins." Le nombre d'offres d'emploi diffusées tend par ailleurs à revenir aux volumes d'il y a un an (-5%). En septembre, le Forem en a diffusé 30.593. (Belga)