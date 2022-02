Le christianisme, religion la plus pratiquée au monde, avec 2,5 milliards de croyants

Le christianisme reste la plus religion la plus pratiquée au monde avec plus de 2,5 milliards de croyants, rapporte le Bulletin international de recherche missionnaire de l'Encyclopédie chrétienne mondiale.Cela signifie que la part des chrétiens dans la population mondiale est de 32,2 %. Avec environ 1,9 milliard de croyants, l'islam est la deuxième religion du monde. Viennent ensuite l'hindouisme (environ 1 milliard) et le bouddhisme (environ 545 millions). Le nombre de personnes non religieuses est estimé à environ 897 millions, dont 750 millions d'agnostiques et 147 millions d'athées. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens vivent en Afrique (692 millions), suivie par l'Amérique latine (612 millions) et l'Europe (568 millions). Au milieu du XXIe siècle, le nombre de chrétiens en Europe diminuera de manière significative, tandis qu'il augmentera fortement pour atteindre 1,2 milliard en Afrique et 559 millions en Asie. Avec plus de 1,2 milliard de fidèles, l'Église catholique reste la plus grande communauté de foi chrétienne. (Belga)

