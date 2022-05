Le CIO veut désigner l'année prochaine la ville hôte des Jeux Olympiques d'hiver 2030

Le Comité international olympique (CIO) veut désigner la ville hôte des Jeux Olympiques d'hiver 2030 durant son assemblée générale prévue l'année prochaine à Mumbai, en Inde. Le président du CIO, Thomas Bach, l'a indiqué samedi.Salt Lake City (États-Unis), Sapporo (Japon), Vancouver (Canada) et Barcelone (Espagne) ont fait part de leur intérêt. Salt Lake City a accueilli les Jeux d'hiver en 2002. Sapporo a organisé l'événement en 1972 et Vancouver l'a fait en 2010. Barcelone, qui inclut les Pyrénées dans sa candidature, a accueilli les Jeux d'été en 1992. La capitale de la Catalogne peut ainsi devenir la deuxième ville à accueillir les deux Jeux Olympiques, après Pékin, ville hôte des Jeux d'hiver cette année après l'avoir été des Jeux d'été en 2008. La prochaine édition des Jeux Olympiques d'hiver, en 2026, se déroulera à Milan et Cortina d'Ampezzo (Italie). (Belga)