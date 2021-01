Le Club Bruges vient à bout de Genk (3-2) au terme d'un choc spectaculaire et s'envole

Le Club Bruges est venu à bout du Racing Genk 3 buts à 2, dimanche, dans le choc de la 21e journée de la Jupiler Pro League. Ce succès, conquis au terme d'un duel intense et spectaculaire, permet aux Brugeois de s'envoler au classement, où ils comptent douze longueurs d'avance sur leurs adversaires du jour.Bruges se montrait menaçant dès le début de la rencontre. Bas Dost reprenait de la tête un centre de la droite de Charles De Ketelaere, sans parvenir à surprendre Danny Vukovic (4e). Le buteur néerlandais ne se loupait pas sur sa deuxième occasion. Servi par Noa Lang de la droite, il reprenait le ballon au petit rectangle et ne laissait aucune chance au gardien limbourgeois (7e). Buteur lors de ses quatre premières sorties sous le maillot brugeois, Dost réussit une performance qui n'a plus été réalisée dans le championnat belge depuis Eidur Gudjohnsen en 2012 avec le Cercle. Les Brugeois maintenaient la pression. Il fallait un réflexe de Vukovic pour repousser une tête de Lang (13e). Après cette tempête brugeoise, le Racing Genk, porté par Junya Ito, renversait la situation en dix minutes. Le Japonais égalisait d'une talonnade géniale sur un centre de la gauche de Gerardo Arteaga (24e). Il servait ensuite de la droite Bastien Toma, qui, isolé au second poteau, trompait Simon Mignolet d'une frappe enroulée (34e). Vukovic se montrait à nouveau décisif, sur une frappe de Lang (43e). En fin de première période, Paul Onuachu, en excellente position, ne parvenait à cadrer sur un centre de l'inévitable Ito (45e). La rencontre ne perdait pas en intensité en seconde période, même si les occasions se faisaient plus rares. Ruud Vormer, isolé au point de penalty pour reprendre un centre de la droite de Clinton Mata, remettait les deux équipes à égalité (65e). Bruges reprenait l'avantage grâce à Brandon Mechele. Servi par Lang, le défenseur enchaînait contrôle poitrine-reprise instantanée, trompant Vukovic (77e). Le gardien maintenait son équipe en vie quelques minutes plus tard en s'interposant devant Lang (81e). Le Club conservait son avantage jusqu'au bout. Au classement, les Blauw-Zwart, 51 points, comptent désormais 12 longueurs d'avance sur Genk, toujours deuxième. Ce week-end est à nouveau favorable au champion en titre, puisque le troisième, l'Antwerp (37), a été battu par Ostende (1-2) et, le quatrième, Anderlecht (36), tenu en échec par Waasland-Beveren (0-0). (Belga)