Le Club de Bruges aligne un 3e titre consécutif comme en 1978, son 18e, le 4e en 5 saisons

En s'imposant à l'Antwerp (1-3) dimanche, le Club de Bruges s'est offert un 18e titre de champion de Belgique, le troisième d'affilée et le quatrième en cinq saisons.Les Brugeois, avec Philippe Clément, avaient réussi l'an dernier à conserver leur titre, une première depuis 1978. Dimanche, les 'Blauw & Zwart' réussissent à égaler le triplé réussi de rang par le Club de Bruges dirigé par l'Autrichien Ernst Happel entre 1976 et 1978. En 2019-2020, le coronavirus avait contraint la Pro League à interrompre définitivement le championnat après 29 journées de la saison régulière. Dominateur de la saison, le Club avait été déclaré champion, mais n'avait dès lors pu valider son titre sur le terrain. Même après le départ de Philippe Clément pour l'AS Monaco en cours de saison, les Brugeois ont réussi à conserver leur trophée avec le Néerlandais Alfred Schreuder qui peut fêter un premier trophée de champion à titre personnel avant de prendre le chemin de l'Ajax dès la saison prochaine. Le tournant du championnat en playoffs aura été le succès à l'Union Saint-Gilloise (0-2) le week-end dernier. Une victoire confirmée trois jours plus tard à domicile au Jan Breydel 1-0. Les Brugeois avaient terminé la phase régulière en deuxième position derrière les étonnants unionistes qui avaient retrouvé l'élite, à trois points. De Ketelaere et consorts ont il est vrai réussi une série de 8 victoires de suite avant d'aborder les playoffs. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.