Le Club de Bruges ouvrira le bal en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain à domicile

Le Club de Bruges connaît son calendrier pour la phase de poules de la Ligue des Champions où les Brugeois ont été versés dans le groupe de la mort avec Manchester City, le Paris Saint-Germain et Leipzig. Les champions de Belgique débuteront leur campagne le mercredi 15 septembre à 21h00 contre le PSG au stade Jan Breydel.Face aux Parisiens, les supporters brugeois auront l'occasion de voir leurs favoris se mesurer à Lionel Messi, arrivé cet été à Paris, mais aussi Neymar, Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid, Angel Di Maria ou encore Sergio Ramos. Lors de la 2e journée, les troupes de Philippe Clement se rendront à Leipzig le mardi 28 septembre avant un double affrontement contre Manchester City et Kevin De Bruyne. Les Gazelles recevront d'abord les Cityzens le mardi 19 octobre à 18h45 avant de se rendre à l'Ethiad Stadium le mercredi 3 novembre à 21h00. Bruges accueillera ensuite Leipzig le mercredi 24 novembre à 21h00 pour le compte de la 5e journée avant de clore sa phase de poule par un déplacement au PSG le mardi 7 décembre à 18h45. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Les troisièmes classés seront repêchés en Europa League et les quatrièmes seront éliminés. (Belga)