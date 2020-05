Le Club de Bruges prolonge le contrat du jeune Ignace Van der Brempt jusqu'en 2023

Le Club de Bruges a prolongé le contrat du jeune Ignace Van der Brempt, 18 ans, jusqu'en 2023, a annoncé le club flandrien mardi sur son site.L'Anversois était arrivé à Bruges en 2017 en provenance de Malines et a intégré le noyau A depuis juillet 2019. Philippe Clement lui avait offert ses premières minutes de jeu lors du derby face au Cercle de Bruges le 14 septembre. Il avait également joué 90 minutes en coupe contre les Francs Borains. International chez les jeunes, il figurait également dans le groupe qui a disputé la Youth League face au Real Madrid, PSG et Galatasaray. "Je suis très heureux de cette prolongation de contrat. C'est un signe de confiance et je vais tout faire pour répondre aux attentes", a réagi Van der Brempt. (Belga)