Le Club de Bruges surclasse le Standard et assoit son autorité sur le championnat

Le Club de Bruges s'est largement imposé dimanche contre le Standard (3-1) dans le choc de la 23e journée de D1A. Les Brugeois, intraitables, caracolent en tête du championnat. C'est la première défaite du Standard depuis l'arrivée de Mbaye Leye sur le banc liégeois.Après une première occasion pour les locaux, le Standard a très rapidement pris les commandes du match. Un coup franc de Nicolas Gavory a trouvé la tête de Joao Klauss, dont la remise a profité à Bope Bokadi (0-1, 3e). Mené, comme souvent ces dernières semaines, le Club a profité des espaces entre la défense et le milieu liégeois pour accélérer. L'insaisissable Noa Lang a d'abord servi Hans Vanaken pour l'égalisation (1-1, 19e). C'est ensuite Clinton Mata qui a débordé Nicolas Gavory. Arnaud Bodart n'a pas été capable de capter la reprise de Mats Rits, ce qui a profité à Bas Dost, à l'affut (2-1, 41e). L'équipe de Philippe Clement a tué tout suspense dès le retour des vestiaires. Sur un nouveau débordement de Mata, Noa Lang a doublé l'avance des siens d'une reprise au petit rectangle (3-1, 49e). Les Brugeois ont ensuite géré la fin de la rencontre et Clement a pu se permettre d'effectuer quatre changements sans voir le niveau de jeu son équipe affecté. Au classement, les Gazelles semblent déjà filer vers un deuxième titre national de rang. Grâce à une septième victoire de suite, les Brugeois comptent 57 points et possèdent la bagatelle de 14 longueurs d'avance sur leurs plus proches concurrents, l'Antwerp et Genk (43). Le Standard est 4e avec 38 points. La suite du programme de la journée verra Zulte Waregem défier Ostende (16h), Anderlecht accueillir La Gantoise (18h15) et Saint-Trond recevoir le Cercle de Bruges (20h45). (Belga)