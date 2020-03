Le coach Wuhan Zall FC :"Nous avons été considérés comme des virus à deux jambes"

Le club de football chinois de Super League Wuhan Zall FC est rentré en Chine ce week-end après un mois et demi passé en Andalousie dans le sud de l'Espagne, en raison de l'épidémie de coronavirus dans la ville de Wuhan. Le stage d'entraînement, qui ne devait durer que deux semaines à l'origine, est devenu un cauchemar pour l'équipe, qui n'a pas été bien accueillie par la population locale.L'entraîneur José Gonzalez, lui-même Espagnol, a évoqué la période vécue au quotidien allemand au Süddeutschen Zeitung, juste avant de partir. "Dès notre arrivée, nous avons été considérés comme des virus à deux jambes", a-t-il expliqué. "C'est absolument la vérité. Nous sommes heureux de pouvoir retourner en Chine, mais ce n'est pas parce que la situation en Espagne se détériore fortement actuellement et le chef du gouvernement Pedro Sanchez a déclaré l'état d'urgence". Wuhan est de retour car la Super League chinoise commence normalement au début du mois de mai. "Et nous devrons passer deux semaines en quarantaine après notre débarquement à Pékin, comme tous ceux qui arrivent actuellement dans la capitale chinoise. Cela donne une petite impression de déjà-vu. Je ne peux pas le nier. Mais nous ne pouvons rien y faire. C'est comme cela. Après la quarantaine, nous avons encore un mois pour nous préparer à la nouvelle saison". "Nous allons nous sentir plus en sécurité en Chine", a conclu M. Gonzalez. "Ces dernières semaines, seule une douzaine de personnes à Wuhan ont été infectées, presque toutes revenant de l'étranger". Wuhan Zall, qui fin février a réussi à engager le triple vainqueur de l'Europa League Daniel Carriço du FC Séville, était devenu une équipe fantôme en Espagne ces dernières semaines. À leur arrivée en Espagne fin janvier, tous les membres de l'équipe ont été testés négatifs au coronavirus, car l'équipe avait auparavant effectué un stage à Guangzhou, à plus de mille kilomètres de Wuhan. Mais l'équipe a tout de même été écartée. Les adversaires prévus pour les matchs d'entraînement ont renoncé. L'équipe s'est donc contentée de s'entraîner. Wuhan est la ville où a éclaté l'épidémie de coronavirus, devenue aujourd'hui pandémie. Plus de 145.000 personnes y ont été infectées, environ 5.400 sont mortes. (Belga)