Le Codeco avancé de vendredi à mardi après-midi en virtuel

Le comité de concertation rassemblant le fédéral et les entités fédéres qui devait se tenir vendredi pour se pencher sur la situation sanitaire a été avancé à mardi après-midi. Il se tiendra en virtuel, a indiqué lundi le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.Cette réunion du Codeco a été avancée à la demande du chef du gouvernement fédéral "afin d'envisager une approche prudente,au cours des prochaines semaines et des prochains", a indiqué un porte-parole de M. De Croo à l'agence Belga. Il sera précédé lundi en fin d'après-midi par une réunion du comité ministériel restreint ("kern)" qui réunira les principaux ministres du gouvernement fédéral, mais sans pouvoir décisionnaire et donc uniquement chargé de préparer le comité de concertation. (Belga)