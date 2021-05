Le collectif "L'Abîme" prévoit son propre événement-test le 15 mai, intitulé "La Boum Test"

Le collectif "L'Abîme" a programmé un nouvel événement sur Facebook, intitulé "La Boum Test", pour le 15 mai prochain et ce, en réaction aux déclarations lundi de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Les organisateurs entendent ainsi proposer un événement-test en plein air, en prélude à "La Boum 3" prévue le 29 mai et pour laquelle une autorisation a été demandée lundi aux autorités compétentes.Lundi, à la suite de "La Boum 2", le collectif "L'Abîme" avait annoncé avoir introduit une demande d'autorisation auprès de la police bruxelloise pour l'organisation d'un nouvel événement intitulé "La Boum 3" le 29 mai prochain, à nouveau dans le Bois de la Cambre. Dans une première réaction, la ministre Verlinden avait dit qu'une réunion avec l'organisation était envisageable pour éventuellement prévoir une sorte d'événement-test. Mais après des commentaires des secteurs de la culture et de l'Horeca, elle était rapidement revenue sur ses propos. Les organisateurs de "La Boum 3" ont à leur tour réagi à cette première déclaration de la ministre, la prenant ainsi au mot, et ont décidé d'organiser un nouvel événement sous l'appellation "La Boum Test". Celui-ci aurait lieu le 15 mai prochain, dans le Bois de la Cambre, en prélude à "La Boum 3". La police bruxelloise confirme qu'elle a également reçu une demande pour cette manifestation et qu'elle va à présent l'examiner de plus près. "Nous trouvons l'idée de la ministre excellente. Pas vous? Nous cherchons donc des volontaires pour assister à une fête sans consigne sanitaire. Nous allons aussi avoir besoin d'un pourcentage de volontaires pour un test viral avant et après l'événement", indiquent les organisateurs sur la page Facebook de l'événement "La Boum Test". Ce même 15 mai est aussi déjà prévue la "World Wide Demonstration for Freedom" dans le Bois de la Cambre, une manifestation lors de laquelle les participants "vont se promener, chanter et danser dans les rues du bois". Sur la page de leur événement, publiée sur Facebook, les organisateurs se distancient clairement de "La Boum" et du collectif "L'Abîme". La police bruxelloise confirme également avoir reçu une demande pour cette manifestation. (Belga)