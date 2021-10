Le collège communal verviétois refuse une commission spéciale inondations

Hajib El Hajjaji, chef de groupe Ecolo, a proposé ce lundi soir lors du conseil communal de Verviers un projet de délibération visant à créer de manière formelle une commission spéciale de neuf membres intitulée "Inondations: solidarité, reconstruction et résilience" afin d'assurer, a-t-il expliqué, "la coordination, la communication et le suivi des actions pour répondre aux urgences et aux besoins de la population impactée par les inondations du 14 et 15 juillet 2021" mais aussi dans le but d'effectuer toute la transparence dans ce dossier, étant donné que la commune va recevoir de l'argent de la Région pour reconstruire ce qui a été endommagé.Les Verts n'ont pas été suivis dans leur idée. Même le PTB, qui partage certaines envies concrétisées dans cette proposition, s'est abstenu sur le point. Les autres partis et le collège se sont positionnés contre. "Il y a une très grande transparence lors des sections du conseil communal", a répondu la bourgmestre Muriel Targnion, qui a également rappelé que les élus prenaient le temps de répondre aux questions que les conseillers se posent lors de chaque séance. "Le but n'est pas que les membres du conseil communal fassent partie du collège, chacun est dans son rôle, le collège travaille avec l'administration pour la reconstruction et le conseil communal nous contrôle lorsque l'on prend les décisions", a-t-elle aussi indiqué, pointant une charge de travail importante. "On a énormément de réunions concernant la reconstruction, on ne peut pas prendre du temps en plus pour refaire avec vous les réunions qui prennent des heures et des heures. Je donnerai toutes les infos en temps utiles, on souhaite continuer à travailler de la même manière à travers nos sections ou des points abordés au conseil communal", a conclu la bourgmestre. Le groupe Ecolo s'est montré déçu de la réponse. (Belga)

