Le comité de concertation a commencé

Les participants au Comité de concertation sont arrivés au Palais d'Egmont, a constaté Belga dimanche peu avant 10h00. Le comité discutera des causes de l'évolution des infections par le Covid-19 dans chaque partie du pays.La Première ministre Sophie Wilmès est arrivée vers 09h20. En fonction des conclusions de la réunion, qui commence à 10h00, le Conseil national de sécurité pourrait se réunir plus tôt. Le comité de concertation rassemble les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions. Des experts, notamment régionaux, participent également à la réunion. (Belga)

