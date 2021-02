Le commissaire corona Pedro Facon reprend du service

Pedro Facon est de retour en tant que commissaire du gouvernement en charge de la crise du coronavirus, a confirmé mardi sa porte-parole Caroline Leys. Il était absent depuis début janvier pour raisons de santé.Le gouvernement De Croo fraichement installé avait nommé début octobre le directeur général Santé au sein du service public fédéral (SPF) Santé publique Pedro Facon comme commissaire corona. Dans cette fonction, il est chargé de définir les lignes directrices de la gestion de la pandémie et assurer la coordination entre les différents niveaux de pouvoir. Au début de cette année, Pedro Facon s'est absenté pour raisons de santé. Le commissariat corona n'a jamais fourni davantage de détails sur les causes de cette absence. Ses fonctions avaient été reprises par son adjointe Carole Schirvel et par Augustin Copée, 'Chief Operating Officer' du commissariat corona. (Belga)