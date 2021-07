Le concert de dimanche après-midi au Werchter Parklife reporté en raison du mauvais temps

Le concert de Ronnie Flex & The Fam et Lil Kleine prévu dimanche après-midi au Werchter Parklife sera reporté en raison du mauvais temps, a annoncé l'organisation samedi soir.Pour dimanche après-midi, un temps particulièrement mauvais est annoncé. Werchter Parklife a donc décidé de reporter le concert. Les billets resteront valables pour la nouvelle date, qui sera fixée dès que possible. Tous les acheteurs de billets seront contactés par Ticketmaster. Le concert de Black Box Revelation et Equal Idiots du dimanche soir aura lieu comme prévu, ajoute Werchter Parklife. Un temps plus calme est attendu dans la soirée de dimanche. (Belga)

