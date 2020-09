Le concert de la FWB s'est joué sur la Grand Place de Bruxelles

La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a offert un concert-événement vendredi soir, de 20h50 à 22h45, sur la Grand Place de Bruxelles, devant un public limité pour raison sanitaire.Ce sont environ 300 personnes qui ont répondu présentes malgré le mauvais temps. Elles ont été réparties par petites tables de quatre pour assurer une distanciation sociale. De multiples parapluies transparents recouvraient la foule dispersée. Les spectateurs ont été sélectionnées par concours. L'événement a par ailleurs été retransmis en direct par la RTBF. Se sont succédé sur scène Suarez, Noé Preszow, Saule en duo avec Alice on the Roof, Blanche, Loïc Nottet avec "Mr/Mme", Caballero & JeanJass avec leur titre "Californie", Tanaë avec son nouveau single "Heart wide Open", Delta avec "Comme tu donnes" et Typh Barrow en duo avec Jasper Steverlinck sur la chanson "The Gift". Il y a encore eu Charles, la gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique, avec son premier titre "Wasted time" et Claire Laffut. Plastic Bertrand a refermé la soirée avec "L'expérience humaine", chanson tirée de son nouvel album. D'autres événements gratuits, notamment diverses projections de films belges francophones, sont encore programmés jusqu'à dimanche dans le cadre de la fête de la FWB. (Belga)

