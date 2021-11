Le Congrès américain repousse le vote sur le gigantesque plan social de Biden

Le Congrès ne votera pas vendredi sur le gigantesque plan social et climatique de Joe Biden, contrairement aux attentes, a annoncé la présidente démocrate de la Chambre des représentants, un revers pour le président américain.Après des semaines de tractations, les élus démocrates, négociaient encore sur des détails, et un vote sur ce plan de près de 1.800 milliards de dollars est désormais espéré "avant la fête de Thanksgiving", prévue le 25 novembre, a indiqué Nancy Pelosi à la presse. Cette figure chevronnée de la politique a tout de même dit "espérer" un vote à la Chambre ce soir sur l'autre grand plan d'investissements de Joe Biden, une enveloppe de 1.200 milliards de dollars pour les infrastructures vétustes du pays. Mais l'aile progressiste du parti démocrate a prévenu à de maintes reprises qu'elle ne soutiendrait pas ce texte sans une garantie du passage du volet social et climatique de Joe Biden. (Belga)

