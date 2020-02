Le Conseil d'Etat reporte son avis sur la dépénalisation de l'avortement au plus au 2 mars

Le Conseil d'Etat a fait savoir à la Chambre des Représentants qu'il reportait la remise de son avis sur l'avortement au plus tard au 2 mars, a indiqué le président du parlement, Patrick Dewael (Open Vld).La commission de la Justice a approuvé à la fin décembre, en deuxième lecture, une proposition de loi dépénalisant complètement l'avortement et élargissant ses conditions. Quelques jours plus tard, M. Dewael a annoncé qu'il transmettait le texte au Conseil d'Etat. Plusieurs opposants à la proposition avaient déjà fait savoir au cours des travaux qu'ils demanderaient cet avis. Vu qu'il s'agit d'un sujet éthique, le Conseil d'Etat a souhaité se prononcer en assemblée générale sur la proposition. L'avis était attendu ce jeudi mais la Haute instance n'a pu clore ses débats mardi passé. Une nouvelle réunion doit donc se tenir le 18 février. (Belga)