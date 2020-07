Le Conseil des ministres nomme Thierry Detienne juge à la Cour constitutionnelle

Le Conseil des ministres a validé vendredi la nomination de Thierry Detienne en tant que juge à la Cour constitutionnelle. L'ex-ministre écologiste wallon avait été élu le 12 juin dernier par le Sénat pour exercer ce mandat, après deux tentatives infructueuses de la députée Zakia Khattabi d'obtenir une majorité de voix pour accéder à cette fonction.Thierry a obtenu le soutien du MR qui avait auparavant rejeté la candidature de Zakia Khattabi lorsque celle-ci s'était présentée une deuxième fois. La décision avait alors ruiné les chances de l'ancienne coprésidente d'Ecolo, déjà ciblée personnellement par des campagnes de la N-VA et du Vlaams Belang. Zakia Khattabi ne recueillait que 28 voix en sa faveur alors qu'il lui en fallait 39. L'ancien ministre wallon a récolté 47 voix pour. Il lui en fallait 37, soit deux tiers des votants. Occupant le portefeuille des Affaires sociales de 1999 à 2004, ce romaniste de formation s'est retiré du devant de la scène politique après la débâcle électorale qui a sanctionné la première participation d'Ecolo à des gouvernements, pour se consacrer à nouveau à son métier d'enseignant, notamment à la direction d'une école en province de Liège. M. Detienne remplacera un autre écologiste, Jean-Paul Snappe, parti à la retraite. Sa désignation permettra de compléter la composition de la Cour constitutionnelle qui, pour le moment, ne compte qu'onze juges sur douze. La Cour constitutionnelle vérifie si les lois, décrets et ordonnances adoptées par les parlements respectent les différents articles de la Constitution belge. Elle veille aussi au respect de la répartition des compétences entre les différentes entités de l'État. La Haute instance est composée de douze juges, six néerlandophones et six francophones. Dans chaque groupe linguistique, trois juges ont une expérience de parlementaire d'au moins cinq ans. (Belga)