Le contournement Est de La Louvière est sur les rails

La ville de La Louvière va entrer dans une nouvelle étape de son plan communal de mobilité. Les travaux préparatoires du contournement Est ont débuté, a-t-on appris mercredi. Le financement est assuré par l'Union européenne et la Wallonie.Le contournement Est de La Louvière a pour objectif de désengorger le centre-ville et, ainsi, de permettre aux citoyens de s'en réapproprier l'espace. Cette nouvelle infrastructure routière vise également à stimuler, selon les instances communales, "la reconversion économique de la ville en valorisant des sites tels que les Laminoirs de Longtain, Lamy Lutti ou Codami". Le futur contournement, qui se conjugue avec le contournement Ouest achevé en 2015, apportera une voie d'accès alternative à des zones de forte fréquentation comme le quartier des hôpitaux. Le coût total de ce contournement, qui comprend l'acquisition, la dépollution et les voiries, s'élève à 11 millions d'euros, dont plus de 6 millions proviennent du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de la Wallonie. (Belga)

