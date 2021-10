Le contrôle des populations au menu du festival des libertés

La vingtième édition du « Festival des Libertés », organisé par l'association « Bruxelles Laïque » sur le thème « Confiance, Défiance, Surveillance », aura lieu du 21 au 31 octobre au Théâtre national à Bruxelles. Cette nouvelle édition abordera notamment la très brûlante question du recours aux dispositifs de surveillance et de contrôle des populations qui ne font que s'accroître, plus encore depuis le début de la pandémie, et qui sont en train de se « normaliser », voire se « banaliser »Par le biais de nombreux débats, de conférences, de films documentaires, de représentations théâtrales ou encore de concerts, le festival, à la fois politique, critique, artistique et festif, invite à réfléchir sur l'impact de ces mesures de « normalisation » sur le respect et l'exercice de nos droits et libertés fondamentales : « Quel niveau de défiance faut-il éventuellement adopter », « Comment consolider et/ou reconquérir la nécessaire confiance envers les institutions et médias et entre les citoyens eux-mêmes », telles sont notamment les questions soumises au débat.. Hormis les nombreux débats, conférences et projections de documentaires programmés, des concerts sont également prévus et notamment ceux de Catherine Ringer, qui chantera les succès des « Rita Mitsouko » (30 octobre), Roméo Elvis (28 et 29 octobre), Yasiin Bey,(23 octobre) Chilly Gonzalez (24 octobre), Caravane Palace (21 octobre), « 47Ter » (22 octobre) ou encore Selah Sue (31 octobre) . Cette manifestation est souvent qualifiée de festival des défenseurs des droits humains ; elle est animée par des agitateurs de réflexion, des amateurs de subversion, voire des brasseurs de diversité qui « tiennent compte des exigences contradictoires entre, d'une part, une tendance à la dérégulation libérale et, d'autre part, à la réaffirmation d'un pouvoir fort et répressif ». Informations : Tél : 02-203 41 55 ou 02-289 69 00 et sites : www.festivaldeslibertes.be ou www.theatrenational.be . (Belga)

