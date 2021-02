Le corps d'un homme disparu repêché dans la Meuse à Seraing

Le corps sans vie d'un homme qui avait disparu le 7 février a été repêché dans la Meuse à Seraing, a indiqué la police fédérale mardi soir. L'homme avait fait l'objet plus tôt dans la journée d'un avis de recherche, car sa disparition avait été jugée inquiétante.L'homme, âgé de 40 ans, avait abandonné son véhicule à Seraing le 7 février après un accident et ne s'était plus manifesté depuis. Son père, qui est conseiller communal PTB à Saint-Nicolas, avait de son côté diffusé sa photo accompagnée d'un message sur les réseaux sociaux. Un médecin légiste a été envoyé sur les lieux pour déterminer les circonstances de la mort. (Belga)

