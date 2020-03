Le corps sans vie de Charles Johnen découvert dans la Meuse à Liège

Le corps de Charles Johnen, le jeune étudiant liégeois de 20 ans qui était porté disparu depuis le 6 mars dernier, a été découvert sans vie dimanche en fin de matinée à l'île Monsin (Liège), indique le parquet de Liège. La cause accidentelle est privilégiée.Les pompiers de Liège sont intervenus dimanche vers 11h00 pour repêcher le corps d'une personne dans la Meuse, à proximité de l'île Monsin, à Liège. Le parquet de Liège confirme que le médecin légiste a pu identifier le corps de Charles Johnen, un jeune étudiant de Plombières (province de Liège), porté disparu depuis le 6 mars dernier. La cause accidentelle est privilégiée. Près de 24.000 personnes s'étaient abonnées à la page Facebook "Help Charles", créée par les proches du jeune homme pour le retrouver. Dimanche, un dernier message était posté sur la page: "Je vous remercie parce que les parents l'ont souvent répété. Votre soutien a été super important et toutes vos recherches ont permis de garder espoir durant cette pénible attente." (Belga)