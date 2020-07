Le Costa Rica rouvre ses portes aux touristes européens à partir du 1er août

Le Costa Rica rouvrira sa frontière aux touristes provenant de pays de l'Union européenne à partir du 1er août, a annoncé jeudi le bureau présidentiel. Les vacanciers ne seront autorisés à entrer dans le pays qu'à la seule condition de pouvoir fournir la preuve d'un test négatif au coronavirus effectué dans les 48 heures avant le départ.Le Costa Rica et ses cinq millions d'habitants se sont fermés au monde depuis le 18 mars en raison de la pandémie de Covid-19. Le pays d'Amérique centrale est réputé pour sa protection étendue de l'environnement et de la biodiversité et attire grandement les éco-touristes. Avec 13.129 contaminations au coronavirus et 80 décès, il est l'un des pays les moins touchés par le virus dans la région. Le surf et autres activités en plein air seront de nouveau possibles le 1er août. Le gouvernement prévoit toutefois d'assouplir les règles lentement et s'attend à ne pouvoir offrir qu'1% des vols internationaux opérés avant la crise sanitaire. Dans les prochains mois, le Costa Rica prévoit aussi d'accueillir des touristes du Royaume-Uni et du Canada. Les prochaines étapes dépendront du développement de la maladie au Costa Rica et dans le monde. La Belgique interdit pour le moment les voyages en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen. (Belga)