Le couple royal invite le commissaire corona et le GEMS

Le roi Philippe et la reine Mathilde recevront jeudi les membres du Groupe d'experts de stratégie de crise pour le Covid-19 (GEMS) et le commissaire corona, Pedro Facon, a annoncé mercredi le Palais royal dans un communiqué de presse."Les souverains tiennent ainsi à remercier le GEMS et M. Facon pour leur engagement extraordinaire tout au long de leur mandat, qui prend fin début avril", a déclaré le Palais. La stratégie de vaccination en Belgique, la prochaine phase de la pandémie et les leçons à tirer de la crise du Covid feront partie des sujets abordés jeudi au cours de la rencontre. Le commissariat corona disparaîtra le 8 avril, tout comme l'organe consultatif GEMS, qui a conseillé le gouvernement pendant la crise sanitaire du coronavirus. La situation épidémiologique s'améliore et le dispositif de crise peut à présent laisser place à une gestion courante assurée par le SPF Santé publique et le Centre de crise. (Belga)