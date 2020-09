"Le Covid a le courage de me défier, mauvaise idée", commente Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic a réagi à sa manière à l'annonce de son test positif au coronavirus, jeudi: "Le Covid a le courage de me défier. Mauvaise idée", a écrit le Suédois sur Twitter."J'ai été testé négatif au Covid hier et positif aujourd'hui. Je n'ai pas de symptôme jusqu'ici", a précisé l'attaquant de l'AC Milan. Ibrahimovic, 38 ans, a été testé positif après une deuxième série de tests effectuée avant le match du 3e tour préliminaire d'Europa League qui oppose le club d'Alexis Saelemaekers Bodo/Glimt jeudi soir. "Le club a informé les autorités compétentes et le joueur a été rapidement placé en quarantaine à son domicile. Tous les autres membres de l'équipe et du personnel ont été testés négatifs", a écrit l'AC Milan dans un communiqué. (Belga)