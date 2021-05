Le cyclone Yaas fait au moins neuf morts en Inde et au Bangladesh

Le cyclone Yaas laissait derrière lui jeudi des milliers d'Indiens sans-abri et au moins quatre morts dans l'est de l'Inde, déjà accablée par la féroce épidémie de Covid-19, et cinq autres, dont quatre enfants au Bangladesh voisin.Accompagné de vagues dont certaines ont atteint la hauteur d'un bus à impériale, de fortes pluies et de rafales jusqu'à 155 kilomètres/heure, soit un cyclone de catégorie 2, Yaas a touché terre mercredi à 5h30 heure belge, selon le département météorologique indien. Il s'est depuis déplacé vers l'intérieur des terres en direction de l'État de Jharhkand, et transformé en une sévère dépression accompagnée de violentes pluies. Moins de deux semaines après les ravages du cyclone Tauktae sur les côtes occidentales du pays qui a fait au moins 155 morts, plus de 1,5 million de personnes, menacées par l'arrivée de Yaas dans les États orientaux du Bengale occidental et d'Odisha mercredi, avaient pourtant été évacuées. Selon un bilan provisoire, deux personnes sont mortes au Bengale occidental, deux à Odisha et cinq, dont quatre enfants, au Bangladesh voisin, où la mer a détruit les digues et inondé des milliers de maisons, ont indiqué les autorités. Mamata Banerjee, Première ministre du Bengale occidental, a déclaré que plus de 300.000 maisons avaient été détruites au passage du cyclone. "Le niveau de la mer et des rivières a commencé à enfler pour atteindre plus de trois à quatre mètres au-dessus du niveau normal, rompant des digues à 135 endroits", a ajouté Mme Banerjee. "Des milliers de personnes sont toujours bloquées. Nous avons mis en place 14.000 centres anticycloniques pour fournir un refuge aux sans-abri", a-t-elle précisé. Certaines zones de la capitale de l'État, Calcutta, ont également été immergées par la crue du fleuve Hooghly. Yaas a perturbé localement les efforts de lutte contre le Covid-19 qui ravage les communautés urbaines et rurales. L'épidémie a officiellement coûté la vie à quelque 310.000 personnes au total. Dans l'Odisha, des centaines d'arbres ont été déracinés, détruisant dans leur chute des lignes électriques, a déclaré le responsable des secours Pradeep Kumar Jena. Certaines maisons au toit de chaume ont également été endommagées pendant la tempête, mais les réseaux de télécommunication n'ont pas été touchés, a-t-il ajouté. (Belga)