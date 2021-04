Le Danemark reçoit mercredi son premier chasseur furtif F-35

Le Danemark prendra livraison mercredi de son premier avion de combat F-35A, construit par l'avionneur américain Lockheed Martin,a annoncé le groupe américain.Le "rollout" (sortie d'usine) de cet appareil, le premier d'une commande de 27 avions, passée en juin 2016 pour remplacer sa flotte de F-16 vieillissants, se déroulera dans l'usine Lockheed Martin située à Fort Worth, au Texas (sud-est des Etats-Unis), l'une des trois chaînes d'assemblage du F-35, un chasseur furtif de cinquième génération. Cette sortie d'usine, en présence de responsables danois et américains, marque une étape majeure qui renforce la défense nationale (danoise) et le partenariat mondial" construit autour du F-35, a précisé Lockheed Martin dans un communiqué reçu à Bruxelles. Le Danemark est, l'un des huit pays partenaires originaux des Etats-Unis pour ce programme, le plus cher de l'histoire du Pentagone,, avec entre autres la Grande-Bretagne, le Canada et la Turquie. Copenhague a commandé 27 F-35A, qui sont construits par Lockheed Martin à Fort Worth. Ce premier appareil sera ensuite livré avant la fin du mois à la base Luke de l'US Air Force en Arizona, où les pilotes et les mécaniciens danois ont entamé leur entraînement. Le F-35 a également été sélectionné par d'autres clients initiaux du F-16, dont la Norvège, qui souhaite en acheter 52 exemplaires, les Pays-Bas (45) et la Belgique (34), à livrer à partir de 2023. (Belga)