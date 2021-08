Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) gagne la 3e étape

Le Danois Mads Pedersen (Trek Segafredo) a remporté la 3e étape du Tour de Norvège cycliste (2.Pro) disputée sur 160km à Joerpeland samedi.L'ancien champion du monde a devancé au sprint le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), 2e et le Néerlandais Mike Teunissen (Team Jumbo-Visma), 3e, qui complète le podium du jour. Premier coureur belge, Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) a terminé 7e du sprint et Cedric Beullens (Sport Vlaanderen - Baloise) la 9e. Mads Pedersen, 25 ans, décroche la 18e victoire de sa carrière et la 3e de sa saison après avoir remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne et une étape du Tour du Danemark. Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), vainqueur des deux premières étapes, conserve le maillot de leader au classement général. Sébastien Grignard (Lotto Soudal) et Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen - Baloise) ont fait partie de l'échappée du jour composée de cinq coureurs. Les fuyards ont été repris à un peu plus de vingt kilomètres de l'arrivée. Malgré de nombreuses tentatives de coureurs isolés, la victoire s'est jouée au sprint. Le Tour de Norvège s'achève dimanche par un tronçon de 156 km à Stavanger. (Belga)