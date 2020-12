Le défenseur de Genk Carlos Cuesta va mieux après son gros choc de vendredi

Le KRC Genk a annoncé dimanche des nouvelles rassurantes concernant Carlos Cuesta, après que le Colombien a été emmené avec une blessure béante à la tête lors du match de championnat à Anderlecht vendredi soir. Le défenseur de 21 ans a passé la nuit à l'hôpital de Genk après le match par mesure de précaution, mais a été autorisé à rentrer chez lui samedi matin.Cuesta a été sonné après une collision avec le milieu de terrain d'Anderlecht Josh Cullen, et a été gravement blessé à la paupière. Le défenseur colombien a reçu les premiers soins sur le terrain et a été transporté sur une civière. Il a ensuite été transféré à l'hôpital Erasme d'Anderlecht, où il a été autorisé à rentrer chez lui après des tests rassurants. Comme sa compagne est rentrée en Colombie, il a passé la nuit à l'hôpital de Genk en observation et par précaution. Il est rentré chez lui samedi matin. La blessure est recousue mais a besoin de temps pour guérir, rapporte Genk dimanche. "Ce matin, Cuesta était présent au club, bien que son œil droit soit encore gonflé. Il se porte également bien. Il devra attendre que la blessure soit cicatrisée avant un entraînement complet. Le personnel médical évaluera sa situation au quotidien". (Belga)