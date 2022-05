Le défenseur slovène Jan Gorenc, premier transfert d'Eupen

L'AS Eupen a réalisé son premier transfert en vue de la saison prochaine en engageant le défenseur slovène Jan Gorenc. Le joueur de 22 ans, qui évoluait dans son pays au NS Mura, s'est engagé pour deux saisons au Kerhweg.Arrivé au NS Mura en janvier 2020, Jan Gorenc, 1m92 sous la toise, a disputé 82 matches avec le club slovène, inscrivant 8 buts. Il a remporté la Coupe de Slovénie en 2020 et a été sacré champion un an plus tard. Le joueur, qui peut évoluer aussi bien à son poste principal de défenseur central que sur les deux côtés de la défense a également joué plusieurs matches de Conference League et les tours préliminaires de Ligue des Champions et d'Europa League. "Après le départ de nos défenseurs Jordi Amat et Jonathan Heris, Jan Gorenc nous aidera à rebâtir une défense stable pour la nouvelle saison", déclare dans un communiqué Christoph Henkel, directeur général d'Eupen. (Belga)

