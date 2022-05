Le déficit budgétaire flamand 2021 inférieur de 2,55 milliards aux prévisions

Le budget flamand a connu l'an dernier un déficit de 2,75 milliards d'euros, toutefois inférieur de 2,55 milliards d'euros par rapport aux prévisions initiales, ressort-il de chiffres annuels définitifs soumis au Parlement flamand la semaine dernière.En parallèle, la dette cumulée a également augmenté moins vite que prévu. Selon le député flamand Maurits Vande Reyde (Open Vld) , il n'y a pas lieu d'être euphorique. Selon lui, la situation reste "préoccupante". "Contrairement à la Wallonie, la dette flamande est gérable, mais nous devrons tout de même nous débarrasser de la culture des subventions pour rester en bonne santé à l'avenir", a-t-il commenté lundi. Les principales raisons de la baisse du déficit budgétaire sont à rechercher dans l'augmentation des recettes provenant des droits d'enregistrement et dans la sous-utilisation d'une série de dépenses. La dette totale de la Flandre s'élève désormais à 33,35 milliards d'euros, soit une augmentation d'environ trois milliards. Cette augmentation est toutefois inférieure de 4,5 milliards d'euros à celle prévue dans le budget initial en raison de la baisse du déficit budgétaire, mais aussi d'une diminution des investissements dans le logement, les écoles et le projet d'aménagement du Ring d'Anvers à hauteur de l'Oosterweel. D'un point de vue structurel, le budget flamand n'est pas encore sorti de la zone de danger, indique le rapport, sur la table du parlement. Dans les années à venir, la dette continuera à augmenter pour atteindre plus de 90 % des recettes. (Belga)